Talkwalker: Imageberodung an de soziale Medien (20.04.2017) Et geet ëm eng jonk Entreprise, déi Betriber iwwert hiren Image a soziale Medien beréit.

Talkwalker, esou heescht wuel eng vun deenen erfollegräiche Lëtzebuerger Startup-Entreprisen: wat viru 9 Joer mat enger Geschäftsiddi vum Firmegrënner Thubaut Britz ugefaangen huet, ass haut en international aktive Betrib. Talkwalker ass ënnert deenen dräi weltwäit erfollegräichsten Entreprisen, déi hire Clientë "Media-Monitor-Services" proposéieren.





21/04/2017 BAND Talkwalker 12h30 B.Frin



Social Media Monitoring, esou gëtt d’Aktivitéit genannt mat där Talkwalker erfollegräich ass. Dat heescht: Et ginn Daten, wéi zum Beispill Commentairen oder Tweets aus soziale Medien, déi am Internet iwwert eng Firma geschriwwe ginn, gesammelt a statistesch verschafft. D’Clientë si meeschtens grouss Entreprisen, déi wëlle wëssen, wat am Internet iwwert si geschwat gëtt, wéi hire Ruff ass. Beispiller si Microsoft, Hewlett Packard, Greenpeace oder United Colors of Benetton. De Jerry Felten schafft als Partner Manager bei Talkwalker, hien erkläert, firwat esou e Service fir Entreprisen interessant ka sinn.



Et kann een als Firma kucken: "Wéi kann ech mech schützen?", "Wat soen d'Leit dobaussen iwwert meng Marque?", "Wat war negativ, wat war positiv?" an doropshi ka se de Betrib dann anescht ausriichten.

D’Clientë vun Talkwalker kommen an der Haaptsaach aus Europa an den USA, mee och aus Asien an Afrika. Zwee zousätzlech Büroen zu Frankfurt an Däitschland an och an Amerika sollen déi international Aktivitéite vun Talkwalker nach wieder stäerken. D’Equipe ass eng zimlech jonk, 33 Joer ass den Altersduerchschnëtt, zum gréissten Deel besteet d’Personal aus Lëtzebuerger. 140 Leit schaffen alleng hei am Land an de Büroe vun Talkwalker, 180 sollen et der bis zum Enn vum Joer nach ginn.