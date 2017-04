© Police

© Police

Um Donneschdeg de Moien hunn d'Beamte vun der Police zu Réimech, wéi si op de Büro koumen, vill Gequaks héieren. D'Polizistinnen a Polizisten hu sech op d'Sich gemaach an am hënneschten Haff vum Gebai eng Intefamill entdeckt. 11 Klenger mat den Elteren, déi op hir Kleng opgepasst hunn.D'Déiere konnten awer net am Haff bleiwen, dowéinst sollte se an enger Këscht bei d'Musel transportéiert ginn. Dat huet den Elteren awer net gefall a si si fortgeflunn. Wéi d'Beamten déi kleng awer nees fräi watschele gelooss hunn, koumen d'Elteren och erëm zeréck.Eng Méiglechkeet ass de Polizisten awer nach bliwwen: D'Déiere goufen, am Intemarsch natierlech, bis bei d'Musel eskortéiert. Fir datt si och sécher op der anerer Säit ukommen, gouf d'N10 kuerz gespaart, sou datt d'Inten och sécher iwwer d'Strooss konnte goen.Voller Freet hunn déi kleng a grouss Inte sech dono an d'Waasser gestierzt.