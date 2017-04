Dat sinn zwou Fuerderungen, déi de Marc Baum vun Déi Lénk huet wann hien iwwer den Zoustand vun der Natioun nodenkt – iwwer deen de Premier jo déi nächst Woch schwätzt.

Déi Lénk – kee Wonner – hunn d'sozial Problemer ganz uewen op hirer politescher To-do-Lëscht an hätte gär, datt absenz an der Logements-Politik eppes geschéie soll."An deene leschte Joren hate mir eng Croissance vu 4% vun de Loyers-, respektiv Verkaafspräisser vu Wunnengen. Dat ass weesentlech méi, wéi d'Léin an d'Gehälter vun de Leit geklomme sinn. Op dee Problem brauche mer Äntwerten, kuerzfristeger, mëttel a laangfristeger. Bis elo huet d'Regierung wéineg derzou gesot. Mee dat misst d'Regierung an de Premier eigentlech maachen."

Dem Marc Baum seng Analyse ass dës: all d'Regierungsparteien hätte bis ewell nëmmen op Marchés-Mechanismë gesat, fir de Logement an de Grëff ze kréien; de Staat awer misst do vill méi aktiv ginn.



"Et geet iwwer den Daach iwwer dem Kapp vun de Leit. Do muss déi ëffentlech Hand hir Verantwortung huelen."

Ofgesinn vum Logementsproblem wieren am Land déi sozial Ënnerscheeder ëmmer méi grouss ginn an der Lescht.



"Mir hunn 11% Working poor, dat heescht Leit, déi obwuel se schaffen, nach ëmmer dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn. Et hätt ee fir Lëtzebuerger Verhältnisser ëmmer nach ee ganz héije Chômage vun ëm 6%. Den Aarmutsrisiko wier insgesamt op engem héijen Niveau, bei wäit iwwer 15%. De Premier misst erklären, firwat et zu Lëtzebuerg esou ass, datt, wann een de Mindestloun verdéngt mat enger voller Tâche dem Aarmutsrisiko ausgesat ass.

Dann hunn Déi Lénk eppes hirer Prioritéite-Lëscht, wat méi erstaunlech ass: de Wuelstand vum Land wier vill ze vill op de Finanzsecteur opgebaut; dat misst geännert ginn. Et bräicht een eng Exit-Strategie, wéi mir d'Ekonomie iwwer déi nächst 10 oder 20 Joer entwéckelen. De Poids vun der Finanzwirtschaft ass nefaste op ganz vill gesellschaftlech Beräicher wéi d'Sozialentwécklung oder wéi d'Wunnengsproblematik. Et misst ee kucken, wéi een do erauskënnt a wéi een eng méi souverän an eegestänneg Wirtschaftspolitik entwéckele kann. Dat ass net einfach. D'Zil misst ee sech awer setzen. Dat ass ee vun de grousse Zukunftsproblemer vun eisem Land. Egal wéi eng Regierung muss deen ugoen.Et ass wuel e Programm-Punkt, deen Déi Lénk exklusiv fir sech hunn.