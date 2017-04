© RTL

Ënnert der neier Direktioun vum Blannenheem zu Miersch géif net méi wierklech op de Mënsch gesat ginn, dat bedauert de fréieren Direkter vun där Infrastruktur am RTL-Interview. Et gëtt an deem Zesummenhang och vun Onzefriddenheet bei de Pensionnaire geschwat. De Roger Hoffmann wëll och datt d'Rumeur ophéiert, datt hien d'Blannenheem mat engem décke Minus verlooss hätt.





Ëmmer nees géif hien dorobber ugeschwat ginn, seet de Roger Hoffmann, vu Familljen, vu fréiere Clienten, oder einfach vu Leit déi d'Rumeur opgeschnaapt hunn. Dobäi hätt hien d'Haus mat engem Plus vun 18 Milliounen Euro Reserve verlooss, wéi hien den 31ten Dezember zejoert als Direkter opgehal huet. De Roger Hoffmann mengt, et géing u "verleumderesch Aussoen" grenzen, wa vu Schold geschwat géing ginn a gesot géif, et wiere keng Sue méi do. Wann een e Betrib mat 18 Millioune géing iwwerhuelen, stéing een net schlecht do.



D'Bilane vum Blannenheem wiere souwisou ëffentlech accessibel, seet de Roger Hoffmann. Dee vum leschte Joer wier zwar nach net public, ma hien hätt sech näischt virzegeheien. Een Dar am An ass dem fréiere Blannenheem-Direkter dann och d'Präishausse fir d'Pensionnairen. Ënnert dem Roger Hoffmann hätt een am Conseil enger Augmentatioun vun 120 Euro zougestëmmt, wat d'Awunner och akzeptéiert hätten.



Dräi Joer laang hat sech näischt un den Tariffer geännert, mee lo as zum 1. Abrëll nach eng Hausse vun 120 Euro duerchgezunn ginn. De Problem dobäi wier, dat déi Suen net am Pensiounspräis integréiert sinn an dofir och vu mannerbemëttelten aus der eegener Pensiounskees bezuelt gi mussen. Do géif ee gesinn, datt déi nei Direktioun net nom Mënsch kuckt, mee dat finanziellt an de Mëttelpunkt géif stellen.



"Wann dat d'Zukunft vum Blannenheem ass, [...] dann ass dat eng absolut Fehldécisioun den Herr Grün do als Direkter gesat ze hunn", esou de fréieren Direkter.



Fir de Roger Hoffmann kann de neien Direkter Jean-Paul Grün, dee Fraendokter war, och net d'Besoinen vun de Leit déi blann sinn, oder Problemer mat der Vue hunn. novollzéien: "D'Direktioun huet mat de Bewunner keen Kontakt an dat ass, esou wei ech et gelieft hunn, absolut em 180 grad gedréint".



De Roger Hoffmann ass mat 68 Joer Enn vum leschte Joer an d’Pensioun gaangen, no 33 Joer un der Spëtzt vum Haus. Den Iwwergang wier net ganz kollegial iwwert d'Bühn gaang. An och wat d'Aarbecht vun de Benevolen ugoe géif, zum Beispill fir d'Fester ze organiséieren, wier déi aktuell Spëtzt am Blannenheem déi am gaangen ze verjoen…