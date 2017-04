Fir deene Refugiéen ënnert d’Ärem ze gräifen, egal op deene mat Statut oder deenen ouni Statut, gouf virun 20 Méint d’Kiron-Universitéit an Däitschland an d’Liewe geruff. Elo wëll och eng Lëtzebuerger Associatioun zesumme mat der Organisatioun schaffen, fir och d’Uni.lu an d’Boot mat ze zeien.



An déi heescht Association Narin, benannt no engem Flüchtlingsmeedchen, dat den Michel Scholer hei zu Lëtzebuerg begéint huet. Mat Kiron kréien d’Flüchtlingen d’Méiglechkeet, hiren Diplom nozehuelen. Op der enger Säit duerch Onlinecouren, déi d’Universitéiten zur Verfügung stellen, op der anerer Säit ginn et Universitéiten, déi no 2 Joer Onlinecouren Flüchtlingen carrément ophuelen, fir datt déi hiren Bachelor-Diplom kënne maachen. D’Oeuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ënnerstëtzt d’Associatioun Narin hei zu Lëtzebuerg mat finanzielle Moyenen, well et ee Projet ass, deen de Flüchtlingen eng Zukunftsperspektiv gëtt.

An Däitschland ginn et 6 Universitéiten déi Flüchtlingen fir een Diplom ophuelen, och op Frankräich an d’Belsch soll déi digital Formatioun ausgebreet ginn. An aner Länner ass et do awer méi schwéier, seet de Michel Scholer vun der Associatioun Narin. Verschidden US-Unien huele keng Flüchtlingen aus Europa un.An och een deemno wéi tragesche Moment fir de Refugié, wéi deen datt en a seng Heemescht misst zeréckgeschéckt ginn, well en zum Beispill de Statut vum Füchtling net kritt, muss en net onbedéngt drun hënnere weider ze schaffen. Dofir ass et wichteg, datt flächendeckend Universitéiten um Projet matwierken, erkläert de Michel Scholer. Wat méi Länner matmaachen, wat ee Verweis net direkt zum Ofbroch vun de Studie féiert. Wa Schoulen an der Tierkei oder Jordanien och matmaachen, kéinte se jo nom nämmlechte Modell virufueren.Den Ament konzentréiert sech de Programm vu Kiron op 4 Beräicher, alleguerten hu quasi een direkte Bezuch zu neien Technologien.