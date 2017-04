L'Administration des ponts et chaussées procéderont à des travaux de câblage souterrain sur l’échangeur Kirchberg A1 du vendredi 21 avril 2017 19 heures au lundi 24 avril 2017 6 heures. Barrages et déviations: Fermeture de la bretelle d’accès de l’échangeur Kirchberg en provenance de l’autoroute A7;

Fermeture de la bretelle d’accès de l’échangeur Kirchberg en provenance de Trèves de l’autoroute A1;

Fermeture du By-Pass du rond-point «Richard-Serra» en provenance des autoroutes A1 et A7 et en direction du circuit de la Foire internationale. Le trafic en provenance de Trèves de l’autoroute A1 et de l’autoroute A7 ainsi qu’en direction du Kirchberg est dévié via l’échangeur Hamm jusqu’à l’échangeur Kirchberg.