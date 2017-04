D'Affer krut an der Nuecht op de 6. August 2016 an der Stad hier Bankkaart geklaut. Den Dag dono gouf mat der Kaart um Wandhaff bezuelt.

Der Fra, déi d'Bankkaart geklaut krut, war net direkt opgefall, datt si se geklaut krut. Während der Zäit vun der Dot war si an engem Café. Eréischt den Dag dono ass hier opgefall, datt d'Kaart net méi do wier.An där Zäit haten d'Männer d'Kaart awer benotzt an hu verschidde Saachen op enger Bensinsstatioun um Wandhaff kaf. Well d'Police d'Identitéit vun de Männer bis elo nach net ermëttele konnt, freet si elo de Public ëm Hëllef. All Indice op d'Identitéit vun de Männer ass fir d'Police vun Esch ënnert der Nummer 4997-5500.