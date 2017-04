LCGB/Reportage Claudia Kollwelter



A ville Fäll wieren heiduerch d'Leeschtungen éischter verschlechtert wéi verbessert - sot den Christophe Knebeler vum LCGB op enger Pressekonferenz, an huet weider betount, datt een hei net vun enger Sozialpolitik kéint schwätzen. Konkret Beispiller wieren d'Kannergeldsreform, awer och d'Reform vun der Assurance dépendance.

Déi wier zwar nach net ëmgesat, mee mat Spuermesuren aus dem Zukunftspak schonn Ufank 2015 agelaut ginn, ënnersträicht den Christophe Knebeler vum LCGB. Eng wesentlech Fro zur Assurance Dependance steet der Gewerkschaft no weiderhin am Raum. D'Regierung wollt jo keng Prestatiounsverschlecherung am Kader vun der Reform aféieren. D'Assurance dépendance wier zu enger regelrechter Spuerbéchs mutéiert, mengt den Christophe Knebeler. Den LCGB fuerdert ee Stopp vun de Spuermesuren. Eng Reform, déi fir méi Qualitéit an der Fleeg suerge soll, kann net just budgetsgebonne geduecht ginn.



Kloer Fuerderungen huet d'Gewerkschaft dann och an der Gesondheetspolitik. An der Diskussioun ronderëm d'Entlaaschtung vun den Urgencen bedauert den Christophe Knebeler, datt d'Regierung am Kader vum Spidolsgesetz keng Evaluatioun vun de Besoinen an Erausfuerderungen vun den Urgencë gemaach huet. Zanter der leschter Quadripartite wier keng Entlaaschtung vun den Urgence festgestallt ginn. Dat dierft keen Tabu sinn, datt eng Maison médicale am Spidol ugesidelt gëtt an datt de Patient dohinner oder an d'Urgence dirigéiert gëtt.



Schwaach am Spidolsgesetz wier ënnert anerem d'Planifikatioun, déi reng national ausgeriicht ass. Et géing och weider keng gesetzlech Obligatioun ginn, wat Spidolsdokumentatioun betrëfft.