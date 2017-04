Steet de Springbreak schonns virum Aus? (21.04.2017) Onzefridde Privatwënzer organiséieren eege Foire

Bei dëser Foire dréit sech awer net alles ronderëm de Wäin, ma ëm Iess- an Drénkspezialitéiten am Allgemengen. Eng Rëtsch Wënzer a Wäinhändler hunn decidéiert, fir dëst Evenement an d’Liewen ze ruffen, nodeems ee mam neie Konzept vun der Fréijoersfoire net glécklech war.



Eng Partie Wënzer kritiséieren, datt d’Springbreakfoire ze fréi am Joer ass a just nach 5 Deeg dauert.



Den Reportage vum Ryck Thill