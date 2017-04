© Pompjeeë Biissen

Géint 11.30 Auer goufen d'Pompjeeë vu Biissen um Freideg alarméiert, well en Automobilist en Accident tëscht Biissen a Viichten hat. D'Gefier hat sech iwwerschloen, ma de Chauffeur hat Gléck, hien ass ouni Blessur dovu komm. D'Plaz gouf ofgeséchert an dono gouf d'Strooss propper gemaach.Schonn den Dag virdru war d'Equipe vu Biissen erausgeréckelt, well en Deel vun engem Bësch gebrannt huet. Op der Plaz ukomm ass de Pompjeeën opgefall, datt d'Plaz, wou et gebrannt huet, schwéier zougänglech wier. Si hu missen e Schlauch vun 100 Meter verleeën, fir un d'Plaz ze kommen. D'Männer a Fraen op der Plaz konnte verhënneren, datt de Brand sech ausdehne konnt.