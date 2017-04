Op der Plaz konnten am Ganze 6 Leit gestallt ginn, déi all op de Policebüro matgeholl goufen. Do si se dann vun de Beamte verhéiert ginn.



Direkt niewent der Crèche sinn d'Saachen, déi d'Abriecher matgoe gelooss haten, fonnt a saiséiert ginn. Den Dikrecher Parquet gouf iwwert de Virfall informéiert an huet dräi Festnahmen ugeuerdent. Dëse Samschdeg sollen d'Abriecher dem Untersuchungsriichter virgefouert ginn.