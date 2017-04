© E. Berger

Eugène Berger/Reportage Nico Graf



De nico graf huet mam Eugène Berger telefonéiert...... an den Telefon war néideg, well den Eugène Berger zu Katmandu ass. 25 Joer ass et geschwënn hir, datt hien um Mount Everest war an duerfir war hien elo op e 5 000 Meter héije Bierg geklomm, fir den Everest nostalgesch vu wäitem ze kucken. E Bléck an de Passé quoi. Wat Lëtzebuerg ubelaangt, wëll den Eugène Berger awer, datt no vir gekuckt gëtt, absenz wat Kanner a Jugendlecher ugeet."Matière grise ass déi eenzeg Matière première, déi mer hunn. Et misst ee virun allem de Kanner an de Jonken eng gutt Zukunftschance ginn fir an d'Liewen. Dat bréngt och ee Retour fir e Land. Eng gutt forméiert nächst Generatioun kann d'Rudder iwwerhuelen an eng Continuitéit garantéieren. Do wieren eng ganz Rei Saachen an der Maach."

An de Liberalen erënnert drun, wat an der Educatiouns-Politik schonn alles geschitt ass an nach geplangt wier, Lycées-Reform oder bilingual Fréifërderung. Wat natierlech op déi laang Siicht gekuckt säin economesche Sënn huet. An deem Domaine wier Diversificatioun néideg.



"Mir hunn eng Finanzplaz, déi sech gutt restrukturéiert huet. Si huet eng Rei gutt Kaarten an der Täsch, fir wann de Brexit, bis eng Kéier ganz ëmgesat ass. Do muss ee kucken a wat fir eng aner Richtung ee geet. Fintech ass am Gaang, sech ze developpéieren. Och do ass Lëtzebuerg gutt opgestallt."

Ëmmer méi - dat heescht och méi Leit - a méi Verkéier:



"Mir hunn am Land vill Problemer. Vue datt mer weider wuessen, gëtt dat och net besser. Dat musse mer am A behalen. Mobilitéit heescht awer net onbedéngt Drëtt Spuren op de Stroosse bauen, mee Tram, ëffentleche Verkéier an nei Modeller vun der Mobilitéit. Dat geet vu Mobilité douce iwwer Car-Sharing bis Elektroautoen"

Seet hien a preparéiert sech de Fliger ze huelen, fir vum Daach vun der Welt zeréck op de Lëtzebuerger Buedem ze kommen.