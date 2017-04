Fir d'ADR sinn Europa, déi kräfteg Croissance an eben d'Flüchtlingen Themen, déi an den État de la Nation gehéieren.

"De grousse Wuesstem bréngt vill Problemer fir d'Land an d'Flüchtlingsproblematik muss traitéiert ginn, ier extremistesch Reaktioune kommen", seet de Gast Gibéryen vun der ADR, dee gär hätt, datt déi Sujeten och am État de la nation déi nächst Woch vum Premier solle behandelt ginn.

Etat de la Nation Gast Gibéryen / Reportage Nico Graf



E bëssen Europa, méi déi kräfteg Croissance an eben d'Flüchtlingen, dat sinn déi dräi Saachen, iwwer déi d'ADR gär eppes vum Premier héiere géif. "Europa misst en Europa vun de Natioune ginn a sech net ëm alles këmmeren, wat besser an de Länner ka geregelt ginn", seet de Gast Gibéryen, deem en aner Sujet awer vill méi uewe läit, dee vun engem décke Wuesstem, deen et net fir näischt géif ginn.

"Dee stramme Wuesstem, dee verlaangt esou staark Nofolgekäschten, datt mer defizitär am Staat ginn an och an deenen nächste Joren ass mat deem stramme Wuesstem all Joers nach en Defizit vun enger Milliard am Fënnefjoresplang virgesinn. Mir stelle fest, datt de Logement net méi kann nokommen, datt also den Drock op de Logement bleift enorm."

Et dann och nach d'Stauen op de Stroossen an de Renteproblem géif och net geléist ginn.



"Au Contraire, mir maachen e méi grouss, well mer ëmmer méi an eng Ofhängegkeet kommen, sou datt mer am Fong mat deem ganze Wuesstem maache mer eng Hypothéik op d'Land a virun allem op déi kommend Generatiounen."

An dann de Sujet Flüchtlingen.



"Och wann d'Politik do net vill driwwer diskutéiert, wann ee vill ënnert de Leit ass, héiert een, datt et e Problem ënnert de Leit am Land ass. An dofir si mir der Meenung, datt een dee Sujet och sollt responsabel thematiséieren, fir do net extremisteschen Tendenzen Terrain ze loossen. An egal wou een ass, eng vun deenen éischte Froen, déi an deenen Diskussiounen ëmmer kommen, ass d'Flüchtlingsproblematik. An d'Leit, mengen ech, gesi se vill méi kritesch, wéi d'Politik mengt, datt d'Leit se gesinn. De Lëtzebuerger ass keen, dee géint d'Flüchtlingen ass an och keen, deen op d'Barrikade klëmt, mä mir gesinn awer, wann ee mat de Leit schwätzt, datt do grouss Suerge sinn."

D'Regierung misst kloer Fakten op den Dësch leeën.

De Gast Gibéryen mengt, och an der Regierung hätt een elo scho verstan, wat senger Meenung no misst gemaach ginn.

"Datt zum Beispill "Dublin" misst respektéiert ginn. Datt mer musse méi kuerz Prozedure kréien. Datt mer Leit, déi kee Recht hunn hei am Land ze bleiwen, datt déi och musse sou séier wéi méiglech fort goen. Datt Wirtschaftsflüchtlinge kee Recht hunn an och musse fortgoen. Alles dat, mengen ech, sollt ee serieux diskutéieren, fir datt d'Akzeptanz bleift, fir déi Leit, déi wierklech Flüchtlinge sinn an och da mussen e Recht op de Flüchtlingsstatut kréien, fir datt d'Akzeptanz bei de Leit bleift, fir déi Leit hei opzehuelen".