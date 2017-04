X

Lëtzebuerg huet sech nees mobiliséiert - scho fir déi 16. Kéier!Um Freideg den Owend ass de Startschoss fir dee groussen Télévie-Dag gefall a vun deem Ament un ass de Compteur gelaf a gelaf. Ronn 45.000 Euro stoungen e Freideg géint 22 Auer schonn drop, de Samschdeg iwwer dierft en da klammen a klammen ...Zur Erënnerung: D'Lescht Joer ass e bei där phänomenaler Zomm vun 1.567.596 Euro stoe bliwwen - dat war en neie Rekord!Um Samschdeg kënnen d'Leit dee ganzen Dag iwwer an déi eenzel Zenteren - d'Centres de promesses - goen, fir sech do z'ameséieren an den Télévie ze ënnerstëtzen.Dëst Joer sinn d'Centres de promesses, aus deene mer och vill flott Fotoandréck erageschéckt kréien, hei:- Bartreng- Fréiseng- Réimech- plus de Centre de promesses permanent Rodange (zanter 2002 derbäi)- an natierlech um Kierchbierg am (neien) Siège vun RTL:1) Fotoe vu freides owes 2) Fotoe vu samschdes moies a mëttes an owes bis 19 Auer3) Fotoe vu samschdes owes vun 19 bis 24 AuerBaussent de Centre de promesses waren zanter dem leschten Télévie 2016 am ganzen 120 Manifestatiounen. Dat si Manifestatiounen, déi organiséiert si gi vu Veräiner a Privatleit – wéi Fester, Gëllen Hochzäiten, Gebuertsdeeg, privat Partyen ... Der Kreativitéit ass hei keng Grenz gesat!Ma och Betriber hu sech engagéiert, zum Beispill duerch de Verzicht op Kaddoen um Enn vum Joer zu Gonschte vum Télévie oder datt sportlech Leeschtunge vu Mataarbechter un en Don gekoppelt waren oder duerch de Verkaf vu Gadgeten.Radio Lëtzebuerg ass vum Samschdeg de Moie 6 Auer un am Télévie-Modus, um Owend ass et dann déi grouss Télévie-Soirée op RTL Télé Lëtzebuerg, déi bis an d'Nuecht eran dauert - alles ëmmer flankéiert vun RTL.lu mat Livestream a Fotogalerien.De ganzen Dag an Owend iwwer ginn Aktioune fir den Télévie presentéiert, Schecken iwwerreecht, Reportagë gewisen, Concernéierter an Dokteren interviewt an natierlech gëtt gespent!D'Fuerschung géint de Kriibs brauch d'Hëllef vun eis all a jidderee kennt op d'mannst ee Fall aus sengem noen Ëmfeld: D'Diagnos Kriibs trëfft all Joer hei am Land eng 2.000 Mënschen.Fir datt hir Chancen op Heelung méi grouss ginn, muss d'Fuerschung um Top sinn, an dofir si vill Suen néideg: Télévie ass d'Stéchwuert vun der Kollekt vu Suen an der Lutte géint de Kriibs.Alles an allem sinn duerch den Télévie, deen zanter 2002 zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt, bis elo an deene 15 Editiounen wäit iwwer 16 Milliounen Euro fir d'Recherche géint de Kriibs gesammelt ginn.

Zur Erënnerung:



2016: 1.567.596 Euro

2015: 1.550.847 Euro

2014: 1.389.098 Euro

2013: 1.153.928 Euro



© Henri Schwirtz



Eng kleng Hannergrond-Info (op Franséisch)



Le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'achève par une soirée de clôture télévisée.



La somme récoltée est chaque année versée au F.R.S.-FNRS, qui organise l'évaluation des projets scientifiques soumis au Télévie : les projets sélectionnés reçoivent l'intégralité de l'argent récolté, les frais liés à l'évaluation étant pris en charge par le budget propre du F.R.S.-FNRS.



Depuis 2002, RTL Télé Lëtzebuerg au Grand-Duché de Luxembourg participe également au côté de la chaîne belge et organise aussi une grande soirée de clôture en simultané avec celle de RTL-TVI.



Zënter et den Télévie gëtt, dat heescht zënter 1989, goufen an der Belsch an zu Lëtzebuerg zesummen iwwer 162,5 Milliounen Euro gespent, déi an d'Recherche gaange sinn.



2016 gouf et iwwregens och an der Belsch fir déi well 28. Editioun do en neie Rekord mat 10.141.650,13 Euro, déi gesammelt respektiv gespent goufen. Um Samschdeg leeft bei eisen Noperen dann déi 29. Oplo vun der Spendenaktioun!





Fir den Télévie: 80er-90er Party zu Dikrech (21.04.2017) Andréck ouni Commentaire