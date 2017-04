Zu Esch gouf an der Nuecht géint 3 Auer e Mann vun zwee anere Männer attackéiert, geschloen, a beklaut.

D’Täter hu sech dono ewechgemaach, mä eng Police-Patrull huet se nëmmen kuerz drop an der Géigend vum Centre hospitalier fonnt. Ee vu béiden ass op der Flucht eng héich Mauer erofgesprongen an huet sech dobäi wéigedoen. Hien konnt vun de Beamten gestallt ginn a gouf op Uerder vum Parquet protokolléiert. Vum zweeten Täter feelt all Spur.