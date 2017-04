Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster Jonglënster « ZréckWeider »

Vill kleng Prëssessioune waren um Sonndeg de Moien a Stad a Land ze gesinn: Kommiounsprëssessiounen, déi de Wee vun enger Schoul oder engem Haff an d'Kierch fonnt hunn, fir datt d'Kanner aus dem drëtte Schouljoer - also aus dem Cycle 3.1., fir korrekt ze sinn - eng éischte Kéier an der Mass kommunizéieren, also un der Eucharistie, deelhuele konnten.Um Dag vun der éischter helleger Kommioun däerfen d'Kanner eng éischte Kéier d'Sakrament vun der Kommioun empfänken, dat heescht eng Hostie - de Läif Christi - a sech ophuelen.Déi éischt Kommioun (oder Kommunioun) gehéiert zesumme mat der Daf an der Firmung zu den Initiatiounsriten, also de Sakramenter, mat deenen een an d'kathoulesch Kierch opgeholl gëtt. Sakramenter sti jo am Glawe fir siichtbar Zeechen oder Handlungen fir eng onsiichtbar Wierklechkeet.Traditionell ass de Sonndeg no Ouschteren, Wäissen Ouschtersonndeg, den Optakt vun de Kommiounen - am ganze Land goufen der gefeiert. Ma och op de Sonndeger duerno ginn der nach op ville Plaze gefeiert.Verbonne mat der Kommioun, op déi d'Kanner am Prinzip intensiv virbereet ginn, ass an der Regel e grousst Familljefest. Bei deem et net nëmme gutt z'iessen, ma och e sëlleche Kaddoe gëtt.Dëst Joer war trotzdem eng speziell Kommioun, well et ass am Fong déi lescht, op déi d'Kanner an engem Reliounsunterrecht virbereet goufen, deen gréisstendeels am Kader vun de reguläre Schoulstonne gehale gouf.D'nächst Schouljoer gëtt et jo kee Reliounsunterrecht méi, dee gouf duerch d'Fach "Vie et société" ersat, esou datt d'Poren elo Unterrecht baussent de Schoulstonnen organiséieren - op de schoulfräien Nomëtteger oder owes.A well d'Participatioun um Reliounsunterrecht eng Viraussetzung ass, fir d'Kommioun ze maachen, dierf ee gespaant sinn, wéi vill Kanner d'nächst Joer nach derbäi sinn - well fir zousätzlech "Schoulstonnen" dierfte sech wuel eng ganz Partie Kanner respektiv Elteren net motivéiere loossen ...