© Joël Detaille/RTL

Ëm déi Froen geet et an engem Sondage deen déi nächst 4 Wochen an der Fonction publique duerchgefouert gëtt.

Et ass déi éischte Kéier, dass d‘Mataarbechter selwer an där Form no hirer Perceptioun gefrot ginn, an d’Matmaachen ass fräiwëlleg a sämtlech Donnéeë ginn anonym behandelt.

Am Hierscht sollen d’Resultater vun deem Sondage dann, nodeems se zesumme mat Experte vun der Uni.lu an vun TNS-ILres analyséiert goufen, virgestallt ginn.

Jidder Staatsbeamte kritt mam Paiziedel vum Mount Mee eng Informatioun derbäi, dass dat Ganzt duerchgefouert gëtt, an d’Resultater sollen dem zoustännege Minister Dan Kersch no um Enn transparent an ongeschminkt der Ëffentlechkeet presentéiert ginn.

De Sondage leeft vum 26. Abrëll bis de 19. Mee.