De chrëschtleche Gewerkschaftsbond hat géint eng Decisioun vun deem ONC a Saache Conciliatioun bei der Cargolux geklot. D’Riichter vum Tribunal administratif hunn der Gewerkschaft hire Recours awer irrecevabel erkläert.



Am Sträit goung et u sech ëm Kollektivvertragsverhandlunge bei der Fluchgesellschaft, déi d’Gewerkschaften LCGB an OGBL am September 2014 erreeche wollten. Doropshin hat d’Cargolux de Kollektivvertrag am Dezember 2014 mat engem Preavis vun 3 Méint gekënnegt.



Déi zwou Gewerkschaften haten am Januar 2015 den "Office national de conciliation" saiséiert, fir eng Léisung ze fannen, wouropshin den delegéierte President vun där Conciliatioun am Februar 2015 eng Reunioun vun der paritéitescher Kommissioun fir den 12. vun deem Mount virgeschloen hat. Dem Code du Travail no war sou eng 1. Reunioun bis den 23. Februar néideg.



Op Propositioun hi vum OGBL sollt dës 1. Reunioun dunn awer eréischt de 26. Februar sinn, ier se nach zweemol verréckelt gouf, fir d’lescht op den 12. Mäerz: Ma och dee Rendez-vous gouf annuléiert, well sech d’Sozialpartner deen Dag intern wollte gesinn. Am Abrëll 2015 huet den LCGB d’Conciliatioun dunn op en Neits saiséiert, well, Zitat, "de Sozialdialog um Nullpunkt wär".



Dogéint wollten den OGBL an d’Fluchgesellschaft mat deem Sozialdialog weiderfueren. Den LCGB huet dunn am Dezember 2015 eesäiteg d’"non-conciliation" dekretéiert, mä den "Office national de conciliation" koum där Demande net no, well d’Konditiounen dofir net erfëllt wären. Am Januar zejoert hat d’Gewerkschaft dofir um Verwaltungsgeriicht geklot.



Iwwerdeems d’Decisioun vun der Conciliatioun fir den Affekot vun der Gewerkschaft eng Verwaltungsentscheedung duergestallt huet, déi dem LCGB seng Situatioun affektéiere géif, decidéiert d’Conciliatioun an den Ae vun de Riichter vum Tribunal administratif näischt, mä stellt just fest.



Den ONC hätt keng Muecht fir z’entscheeden, an d’Gewerkschaft wär duerch d’Decisioun vun der Conciliatioun net geschiedegt ginn, eng Conciliatioun, déi just punktuell Stellung geholl hätt. Well also keng Verwaltungsdecisioun virléich, déi dem LCGB schuede géif, wär deem säi Recours irrecevabel z’erklären; d’Gewerkschaft hätt donieft och keng Indemnité de procédure zegutt.