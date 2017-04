Zu Diddeleng huet um Sonndeg den Owend e Mann, deen aus engem Café koum, einfach esou geschoss an ass dunn ugedréckt. Bei him doheem gouf vill Waffe fonnt.

Virfall mat Nospill, awer ouni Blesséierten zu Diddeleng um Sonndeg den Owend:



Et war géint 20.30 Auer, wéi e Mann, zäitgläich mat enger anerer Persoun, e Café an der Rue Jean Jaurès verlooss huet an dunn ouni Grond mat enger Waff geschoss huet. Doropshin huet hie sech duerch d'Bascht gemaach.



De Grond, firwat de Mann op eemol geschoss huet, ass net gewosst.



De Bedreiwer vum Café huet d'Police avertéiert, déi konnt de Mann ermëttelen an huet en doheem fonnt. De Mann hat gedronk.



De Parquet huet d'Wunneng vum Mann duerchsiche gelooss, dobäi goufen direkt e puer Waffe fonnt: zwou registréiert Pistoulen, Munitioun a Samurai-Schwäerter. D'Waffe goufe saiséiert.



De Mann gouf protokolléiert, blesséiert gouf bei deem Virfall awer, wéi gesot, keen.