De Marc Spautz sot, bei dëser Reform géif de néidegen Dialog feelen, notamment och mat der Chamber a vu Fall zu Fall kéinte Leit sech emol méi schlecht stoe wéi virun der Reform.

CSV iwwer Revis / Reportage Nico Graf



Eng Reform vum RMG ass néideg, sot de Marc Spautz, mä se dierft net egal wéi an och net an der Dunkelkammer gemaach ginn, Consultatiounen an Diskussioune wiere néideg a prezist Zuelematerial och. An u béidem géif et feelen. Ugefaange mat den Donnéeë vun den zwou Administratiounen Solidaritéitsfong an Action Sociale. Do géif et emol dës an emol déi Zuele ginn, et wéisst ee net wat richteg wier.

Ganz uewen um Häerz louch awer dem fréiere Gewerkschaftler, datt net genuch consultéiert gi wier, datt net genuch geschwat gi wier mat allen Organisatiounen, déi sech ëm arem Leit oder Leit am Chômage këmmeren.

D'CSV wéilt mat der Regierung diskutéieren, déi ass awer net bereet, bis den Avis vum Staatsrot virläit. Et wier awer wichteg, wann d'Chamberkommissioun elo scho kéint domadder ufänken, mengt de Marc Spautz, an net eréischt, wann den Avis do ass. Donieft ass et jo net nëmmen d'Oppositioun, déi net mam Projet zefridden ass, mä och eng Partei an der Regierung. Grad dowéinst misst och direkt an der Chamber iwwer de Projet geschwat ginn.

An dat sollt méiglechst séier an der Chamberkommissioun geschéien. De Marc Spautz huet drun erënnert, datt den RMG 1986 aus de beschte soziale Grënn geschaf gi wier.

D'Leit hunn e Recht op den RMG, sou d'Meenung vun der CSV. Och net all Mënsch, deen am RMG ass, ass Employabel, an och net jiddereen, deen am RMG ass, ass e Lidderhanes, seet de Politiker. Et muss jidderengem drëm goen, fir d'Aarmut ze bekämpfen. An et soll een näischt maachen, fir déi aarm Leit ze bekämpfen. De Marc Spautz huet an der aktueller Debatt ëm den RMG heiansdo d'Gefill, datt et méi géint d'Leit geet, wéi géint d'Aarmut.

D'CSV hat um Méindeg och am Detail e sëllechen eenzel Kritikpunkten, Absenz deen, datt duerch Cumullen an hin-an-hier-Gerechens vu soziale Leeschtungen eenzel Leit vläicht manner Geld um Enn vum Mount hätten oder datt nei Ongläichheeten entstoe kéinten. De REVIS misst op de Leescht geholl, diskutéiert an analyséiert ginn.



PDF: D'Kritik vun der CSV