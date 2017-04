An der Emissioun "Den Dossier" geet et ëm Fäll, wou Mënsche sech kënne mellen an ausdrécken, fir op Mëssstänn hinzeweisen, déi hinnen opgefall sinn, oder op Ongerechtegkeeten, déi hinnen ugedoe goufen.Dir wësst keng Léisung méi, well Dir Iech ongerecht behandelt fillt, oder Dir gitt Zeie vu Mëssstänn? Dir hutt e Problem zum Beispill mat enger Firma, engem Noper oder enger Autoritéit? Iech fale Mëssstänn am Naturschutz op oder beim Hale vun Déieren? Da kënnt Dir Iech bei ons mellen op dossier@rtl.luAus engem Journaliste-Bléckwénkel geet d'Equipe vum Magazin vun RTL Télé Lëtzebuerg dësen Affairen no.Am éischten Dossier geet et ëm Rechenschaften, déi en Duerf-Dokter engem Buergermeeschter schëlleg ass oder d'Gemeng dem Dokter. Den Dokter Mack vu Konsdref gëtt senge Wierder no reegelrecht vum Buergermeeschter tyranniséiert.Wat stécht hannert dësen Uschëllegungen an hannert dëser Aktioun vun der Gemeng?Journaliste vum Magazin ginn dëser Saach op de Fong.Mellt Är Fäll op dossier@rtl.lu