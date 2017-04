Hien hat am Oktober 2013 zu Uewerkuer seng deemoleg nach-Fra liewensgeféierlech mat engem Messer um Hals blesséiert.

Um Méindeg am Nomëtte war op der Cour d’appel an der Stad de Prozess an zweeter Instanz. Um Enn dovu kéint fir de Mann eng manner héich Strof eraussprangen.

De Vertrieder vum Parquet général huet nämlech just nach, tëscht Gänseféisercher, 15 Joer Prisong gefrot; wéi vill dovun op Sursis wär, huet hien de Riichteren iwwerlooss. Woubäi awer am Verglach mam 1. Uerteel d’Circonstances atténuantes vun engem eidele Casier a vun enger net gewalttäteger Persoun zréckzebehale wären; donieft misst, trotz engem Akt, deen net ze verstoe wär, unerkannt ginn, dass de Mann onzourechnungsfäeg war. Allerdéngs wär de Virworf vum versichten Doudschlag zréckzebehalen an, wat d’Blessur vum Affer ugeet, éischter vun engem Schnëtt auszegoe wéi vun engem Stéch.

Um Ufank vun der Sëtzung hat den Ugeklote vun engem terribelen Akt geschwat, deen hien zudéifst bedauere géif. Hie wär déi Zäit am Chômage gewiescht an deen Dag moies an e Café gaangen; do hätt hie gedronk an iwwert d’Scheedung nogeduecht, déi ustoung an net gutt verlaf wär. Dono wär hien heem gaangen, fir mat senger nach-Fra ze schwätzen; a senger Kummer hätt hien e Messer gesinn an dat mat erofgeholl. D’Fra hätt net wëllen diskutéieren an hie vun do un e Lach; hie wéisst just nach, dass hien zougestach hätt, e Geste, deen hie sech net erkläre kéint, well hien net aggressiv wär. Hien hätt ni virdrun e Problem mat Gewalt gehat; no der Dot wären hien an d’Affer gescheet an d’Haus verkaf ginn. Zanter November 2015 schafft de Mann nees, an hien hätt och kee Problem méi mam Alkohol.

Och den Affekot vum Beschëllegten huet drop higewisen, dass vum Mann ni Gewalt ausgaange wär. De Me Stroesser huet ënnerstrach, dass zwee Expäre psychesch Stéierunge beim Mann festgestallt hunn; den Affekot sot sech och bestierzt doriwwer, dass déi 1. Riichtere keng Circonstances atténuantes zréckbehalen hunn. Den Ugekloten hätt ëmmer séng Responsabilitéit agesinn; dem Me Stroesser no wären op deem fatalen Dag Scheedungsstress, Alkoholabus an eng Panikattack zesumme komm. Well de Mandant d’Dot och éierlech bedauere géif, sollt d’Strof zolidd reduzéiert ginn.

D’Appeluerteel gëtt de 24. Mee gesprach.