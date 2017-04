Reportage: Backstage beim Télévie (24.04.2017)

Honnerten vun Invitéen sinn e Samsten an déi fusch-nei RTL Studien komm fir bei der grousser Live-Sendung derbäi sinn. Dorënner och vill Promien déi extra fir d'Live-Sendung vun weit hierkoumen. Wat waren d’Highlights a wei eng emotional Highlights goufen et virun an och hannert der Kamera? Den Réckbléck op den Live-Spendenmarathon.