1.Schaffdag vum neien "Ombudsman" (24.04.2017) D'Claudia Monti wëll a Saache Mediatioun eppes beweegen am Land.

Ombudsmann virdru waren de Marc Fischbach an dono d'Lydie Err, déi viru kuerzem an d'Pensioun gaangen ass. Déi nei Mediatrice ass mat 45 Joer nach e gutt Stéck méi jonk wéi hir zwee Virgänger. An och u Motivatioun feelt et der fréierer Affekotin a Vize-Presidentin vun der DP sécher net. Si wëll a Saache Mediatioun sou munches beweegen hei am Land.



De Reportage vum Dan Hardy