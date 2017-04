Ried zur Lag: Beispill Logement (24.04.2017) De Logement ass a bleift ee vun de wichtegste Chantieren zu Lëtzebuerg. Dat sot de Premier 2016 a senger Deklaratioun zur Lag vun der Natioun.

Eng vun de Prioritéite vun der Regierung wär et, de Bierger ze hëllefen, sech zu Lëtzebuerg eng Wunneng kënnen ze leeschten. Ee Joer méi spéit an een Dag virun der Deklaratioun vun dësem Joer bleift awer d'Tatsaach, datt d''Wunnnengspräisser weiderhin an d'Luucht ginn a vill Bierger et virzéien, sech aus Käschtegrënn am noen Ausland néierzeloossen.



De Reportage vum Maryse Lanners.