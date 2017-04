Um Stater Geriicht gouf um Méindeg am fréien Owend an enger Affär vu versichtem Mord zweemol 14 Joer Prisong fir d’Beschëllegt gefrot.

Enger Fra an engem Mann war virgehäit ginn, am Mee am Garer Quartier an der Stad moies fréi enger jonker Fra mat engem Messer an d’Broscht gestach a si uerg blesséiert ze hunn. D’Uerteel gëtt den 1. Juni gesprach