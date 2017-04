Et ass säi véierten Etat de la Nation, an deem de Staatsminister iwwert déi politesch an economesch Situatioun vum Land schwätzt. D'Sitzung fänkt um 14.30 Auer un. Éier d'Deputéiert iwwert Deklaratioun debattéieren, presentéieren de Finanzminister Pierre Gramegna an de Wirtschaftsminister Etienne Schneider e Mëttwoch de Moien am Chamberplenum de Wuesstems- a Stabilitéitspak, respektiv den nationale Reformprogramm. E Mëttwoch de Mëtteg an en Donneschdeg de Moien hunn d'Deputéiert dann Zäit fir sech par Rapport zu deenen dräi Deklaratiounen ze positionéieren. Den Debat dréint ronderëm eng Partie grouss Sujeten, dorënner déi allgemeng politesch a wirtschaftlech Situatioun, souwéi d'Kompetitivitéit, de sozialen Zesummenhalt oder nach déi nohalteg Entwécklung.



Et dierf ee gespaant sinn, op wat de Xavier Bettel de Mëtteg de Schwéierpunkt leet. Eng vun de grousse Prioritéiten, déi hien a senger leschter Deklaratioun zur Lag vun der Natioun ugeschwat hat, war den Logement. Hie sot deemools, dass dësen ee vun de wichtegste Chantieren hei am Land wier. Ma och ee Joer duerno ginn d'Wunnengspräisser weiderhin an d'Luucht an et zitt nach ëmmer vill Lëtzebuerger an déi no Grenzregioun, well si sech hei kee Loyer oder Eegentum kënne leeschten.



Am Virfeld vun der Deklaratioun en Dënschen, hat sech den LSAP Fraktiounschef Alex Bodry am RTL-Interview dofir ausgeschwat, dass ee beim Wunnengsbau méi radikal Weeër misst goen. A kengem aneren Dossier hätten d'Politiker méi versot wéi deem heiten. Et misst ee sech lass léise vun deene méi mëlle Rezepter, wéi den Alex Bodry seet, an d'Keul huelen. Donieft missten och d'Bauperimeter méi opgemaach ginn, do wou et och wierklech Sënn mécht. D'Landesplanung dierft net nëmmen um Pabeier, mä misst och um Terrain ëmgesat ginn, sou nach den Alex Bodry. Dem CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler läit besonnesch d'Fro vum sozialen Zesummenhalt um Häerz. D'Gesellschaft wier sech am Gaangen ze veränneren, de Claude Wiseler wëll wëssen, wéi de Staatsminister an d'Regierung dat soziaalt Zesummeliewe wëll gestalten, mat do och der Educatioun an Integratioun, awer och aner Sujete wéi d'Sécherheetspolitik, Europapolitik an d'Flüchtlingsproblematik missten ugeschwat ginn.



VIDEO: Ried zur Lag vun der Natioun - Beispill Logement: Wéi gesäit et aus 1 Joer duerno?