Den CR119, also d'Strooss tëscht dem Stafelter an der Iechternacherstreck, der N11 a Richtung Dummeldeng kéint fréistens Mëtt 2019 zougemaach ginn.

Dat geet aus enger Äntwert vum Transport- an Infrastrukturminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto ervir. De grénge Minister hat virun 3 Joer lo schonn annoncéiert, d'Niewestrooss sollt als Kompensatiounsmesure fir de Gréngewald renaturéiert ginn, dee fir de Centre de remisage fir den Tram ofgeholzt huet misse ginn. D'Renaturalisatioun vun der Strooss war vun Ufank un un Amenagementer op der Kräizung vum Waldhaff gekoppelt. Ma déi Aarbechten hu Retard kritt.Dem François Bausch no, hätt den initiale Projet e puer mol misse geännert ginn. Ënnert anerem gouf decidéiert, fir eng separat Busspur tëscht Gonnereng an dem Echangeur Waldhaff an den Ëmbau z'integréieren. Den Ament gëtt de sougenannten Avant-Projet sommaire analyséiert. D'Aarbechte kéinten dem Minister no, Enn 2018 ufänken. Den CR119 kéint da provisoresch Mëtt 2019 zougemaach ginn. D'Fermeture vun der Strooss war vun der Politik aus dem Osten deels kritesch gesinn hunn. Ënnert anerem d'LSAP Osten hat sech dergéint ausgeschwat.