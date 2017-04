Zu Ëlwen war e Méindeg den Owend eng méi lass, well do e Mann vun 42 Joer arabesch Parole gejaut hat an anscheinend och e Messer dobäi hat.

© Dostert Jeannot / Facebook

Wéi et heescht, hätte Jonker vun der Ëlwenter Jeunesse de Mann dunn ugehalen, bis datt d'Police koum an de Kärel matgeholl huet. Eng Persoun vun 27 Joer ass dobäi liicht blesséiert ginn. De Mann aus Algerien soll zu Ëlwen iwwert de Footballsterrain gelaf sinn an do du mat Fändelsstaange geschloe gi sinn.

Eisen Informatiounen no soll dee selwechte Mann, en 42 Joer alen algeresche Staatsbierger, deen zu Ëlwen wunnt, sech scho moies bei der Gemeng gemellt, sech beschwéiert a souguer Menacen ausgeschwat hunn.



D'Police kommunikéiert bis ewell net an där Affaire, de Parquet enquêtéiert. Den Ugräifer koum antëscht virun den Untersuchungsriichter.