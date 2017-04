© RTL Télé Lëtzebuerg

Den Trend beim Lëtzebuerger Wuesstem weist ongebrach no uewen, fir 2018 gëtt elo souguer mat enger Croissance vu 5 Prozent op eiser Wirtschaftsleeschtung gerechent. D'Regierung gesäit dat als hire Verdéngscht un, d'Oppositioun fënnt allerdéngs Kritikpunkten.

Budgetszuelen / Reportage Ben Frin



De Freideg de Moie goufen déi neiste Wirtschafts- a Budgetszuelen an den zoustännege Chamberkommissioune virgeluecht. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider ass begeeschtert iwwert seng Zuelen a sécher, dass déi kaum ze kritiséiere sinn, souguer vu Bréissel net.

D'Kommissioun huet Problemer, fir Lëtzebuerg iwwerhaapt nach Recommandatiounen ze maachen, well eis Economie leeft gutt an eis Staatsfinanze si gesond. Fir den Etienne Schneider geet alles an déi richteg Richtung.

An och an der Chamberkommissioun wier vu Géigewand wéineg ze spiere gewiescht. Alles an allem geet et dem Land gutt. Der Wirtschaft geet et gutt, de Chômage geet erof, d'Staatsfinanze sinn am Equiliber. Do freet de Minister sech, wat ee sech méi wënsche kann. Dowéinst war d'Diskussioun an der Kommissioun och net kontrovers.

Mat iwwer 5 Prozent Wuesstem rechent den internationale Währungsfong am nächste Joer, do kéinten net nëmmen aner Länner scho mol jalous ginn. Ma och fir d'Oppositioun ass et schwéier, fir nach grouss Kritikpunkten ze fannen. De Wirtschaftsminister war awer iwwerzeegt, datt se der nach géife fannen.

An tatsächlech, fir de Claude Wiseler vun der CSV ass et onverständlech an inacceptabel, dass mat dem héije Wuesstem och ëmmer nach d'Staatsschold esou héich ass.

Mat der Depensepolitik vun der Regierung, notamment mat der Steierreform, huet si d'Depensen net am Grëff, d'Depense ginn an d'Luucht. An och mat enger Croissance, wéi elo ugekënnegt, misst ee sech Reserven uleeën, fir eng marge de manoeuvre fir eventuell Krisenzäiten ze hunn. De Claude Wiseler fënnt et schuet, datt een dat net an dësen Zäite mécht.

An iwwert dee Sujet gëtt och um Mëttwoch nach eng Kéier am Chamberplenum geschwat.