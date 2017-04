Griewer vu russeschen Awanderer um Kierfecht zu Mäertert © lm

Dës Fro stoung am Zentrum vun enger Table-Ronde mat Historiker, Gewerkschaftler a Politiker e Méinden an der Abtei Neimünster. Ma d'Fro ass net esou einfach ze beäntweren, virun allem, well den 1. Weltkrich an d'Bedingungen, déi dës Katastroph och fir d'lëtzebuergescht Vollek mat sech bruecht huet, bei Wäitem méi Afloss op d'Situatioun zu Lëtzebuerg zu där Zäit hat.





Russesch Revolutioun mat Impakt op Lëtzebuerg / Ben Eich



D'russesch Revolutioun vun 1917 hat indirekt och Konsequenzen op d'Situatioun zu Lëtzebuerg. Och do hunn d'Aarbechter jo am Juni gestreikt, mat manner Erfolleg. An awer huet d'Revolutioun a Russland wéi e Katalysator fir déi Lëtzebuergesch Aarbechterbewegung gewierkt, och wa sech e Méinden op enger Table-Ronde an der Abtei Neimünster Historiker, Politiker a Gewerkschaftler eens waren, dass den 1. Weltkrich selwer vill méi e groussen Afloss op d'Entstoe vu Massegewerkschaften an op d'Streiken an d'Protester hat, wéi d'Revolutioun. Duerch de Krich huet sech déi sozial Situatioun vun den Aarbechter, virun allem am Stolsecteur nämlech staark verschlechtert.

Dowéinst sinn zum Beispill 1916 déi éischt Lëtzebuergesch Massegewerkschaften entstanen. Ma d'Fuerderungen hu sech an éischter Linn ëm d'Léin an eng Baisse vun de Präisser gedréint. Revolutionär Tendenze gouf et deemno manner, och wann eng gewëssen Attraktioun vun de Sowjets ausgaangen ass, sot den Tun Jost, Member vun déi Lénk.

An der Zäit virum Krich, do ware sech den Tun Jost an de Geschichtsprofesser Denis Scuto eens, goung et den Aarbechter aus der Stolindustrie relativ gutt. Eréischt duerch de Krich huet sech déi sozial Situatioun staark verschlechtert, sou den Denis Scuto.

Duerch de Krich, haaptsächlech duerch Ravitaillementsproblemer an duerch d'Inflatioun a Spekulatioun, hätte sech natierlech d'Liewensbedingunge net nëmme vun den Aarbechter, mee vun all deene Leit déi fir e Loun geschafft hunn, staark verschlechtert, huet den Denis Scuto erkläert.

Während dem Krich sinn och dowéinst déi éischt Lëtzebuergesch Massegewerkschaften entstane, sot de Fred Krier, Member vun der Geschäftsféierung vum OGBL. Virdrun hätt et ganz kleng Gewerkschafte ginn, an du wären op eemol Gewerkschafte mat dausende vu Membere bannent kuerzer Zäit entstanen. Et wär zu éischte Réckschléi koum, mam Streik, dee gescheitert wär wéinst den Däitsche Bayonetten. Vu revolutionären Tendenze kéint een awer manner schwätzen, d'Protester an zum Beispill de Streik vun 1917 hätte sech an der Haaptsaach ëm d'Präisdeirecht an d'Léin gedréint.

De Katalysator war also de Krich, ma den Tun Jost ass der Meenung, dass déi russesch Revolutioun trotzdem en Afloss op d'Situatioun zu Lëtzebuerg hat. Senger Meenung no wären Alternative gesicht ginn. Mat Russland hätt een e feierescht Beispill gehat.

En Impakt hat d'Revolutioun och an anere Beräicher, sot d'Historikerin Stéphanie Kovacs. Fuerderunge wéi zum Beispill d'Ofdankung vun der Dynastie oder dat allgemengt Wahlrecht. Natierlech wär dee Prozess dann och weidergaangen. 1919 wären och nees déi Fuerderunge vun der Ofdankung vun der Dynastie opkomm. Mee selbstverständlech hätt déi russesch Revolutioun mat Sécherheet eng Dynamik ausgeléist.

Ma och nom Krich konnt et net zur Revolutioun kommen, well déi sozial Froe relativ séier op de parlamentareschen Niveau gehuewe gi sinn.