Wann et mat der EU esou weider geet, da geet se zu Gronn, dat sot de President vun der europäescher Lénker Gregor Gysi bei senger Visite en Dënschdeg zu Lëtzebuerg. Grond fir d'Visite ass eng Entrevue tëscht dem Lénke-Politiker mam President vum europäesche Geriichtshaff Koen Laenerts iwwer d'Situatioun an Europa. Op enger Pressekonferenz kuerz virun där Entrevue huet de Gregor Gysi deemno iwwer seng Vue op déi politesch Virgäng an der EU geschwat.





Visite vum Gregor Gysi / Reportage Ben Eich



Nieft enger däitlecher Kritik un der EU-Politik huet de Gregor Gysi awer och d'Virdeeler ënnerstrach, déi d'Unioun huet.Obwuel hie se däitlech kritiséiert, wëll de Gregor Gysi se aus verschiddene Grënn retten. Ee Grond dovunner ass, datt et nach ni e Krich tëscht de Membere vun der EU gouf, woubäi déi europäesch Geschicht vu Kricher gekennzeechent war.Thema waren natierlech och d'Wahlen a Frankräich.

Och wann hie selwer dovun ausgeet, dass d'Marine Le Pen d'Wahlen net fir sech entscheede kann, huet de Gregor Gysi awer gemengt, sech mat Bléck op de Brexit oder nach de Wahlen an den USA bei esou Aschätzungen net ze sécher ze sinn.



All d'Leit waren erliichtert, ma hien awer net, grad well d'Le Pen an d'Stéchwahl komm ass. Dat ass jo historesch, datt op der zweeter Plaz kee vun de grousse Parteien, oder kee Lénken, mä d'Marine Le Pen steet.

Ma och mam Emmanuel Macron huet de Lénke-Politiker esou seng Schwieregkeeten. Op Plaz 1 steet dann awer een, deen weider eng neoliberal Politik bedreiwe wëll. Dat beonrouegt de Gregor Gysi och. Well wann een déi Politik, vum Spueren a Sozialofbau weider duerchzitt, ass dat eng Gefor fir d'EU.

Ma den Emmanuel Macron wier nach ëmmer déi besser Alternativ, sou de Gregor Gysi weider. Hien huet sech donieft och zouversiichtlech gewisen, dass dat relativ gutt Resultat vum Lénke Jean-Luc Mélenchon der europäescher Lénker neien Elan gëtt.

Iwwerdeems goung et och ëm den US-President Donald Trump. Mat deem misst een dem Gregor Gysi no ganz anescht schwätzen. Fir eng Wierkung beim Trump ze kréien, muss ee "rotzfrech" ginn. Hie kennt esou Leit nach aus senger Zäit als Affekot. A Wierklechkeet ass den Donald Trump guer net esou sécher, wéi hie sech deet.

De Gregor Gysi huet deemno och dofir dofir plädéiert, d'Relatioun tëscht der EU a Russland erëm ze verbesseren.