Um Stater Geriicht huet en Dënschdeg de Mëtten e Prozess ugefaangen, an deem et ëm e versichten Doutschlag geet.

Dem Haaptugeklote vun 31 Joer gëtt virgehäit, en haut 28 Joer ale Mann virun engem Café mat enger futtisser Fläsch um Hals an um Aarm blesséiert an hien och geschloen ze hunn. Domat war et awer net gedoen.





Geriicht: Versichten Doutschlag / Reportage: Eric Ewald



De Mann, dee en T-shirt mat um Réck der Opschrëft „Je suis innocent“ unhat, soll donieft en haut 33 Joer ale Mann och mat där futtisser Fläsch um Kapp blesséiert an och dee geschloen hunn. Doriwwer eraus soll hien och nach eng haut 27 Joer al Fra sou uerg zerschloen hunn, dass déi e Krankeschäin hat. Déi zwee aner Beschëllegt, vun deene beim Optakt vum Prozess just een do war,deen aneren hat e Krankeschäin, sollen iwwerdeems gehollef hunn, fir deen éischte Mann ze beetschen.

Dee sot am éischten Dag vum Prozess aus, dass hien aus dem Café erauskoum, wéi virun der Dier eng Diskussioun, respektiv e Gerangel amgaange war. Dono wär alles ganz séier gaangen. Et koum zu enger Kläpperei, hie wär dotëscht gaangen an d’Gestreits hätt sech bal opgeléist, wéi den Haaptugekloten him dunn eng geboxt hätt. Dobäi hätt deen eppes a senger rietser Hand gehat, a kuerz drop hätt eng aner Persoun him gesot, hie géif bludden. Hien hätt engem Polizist de Mann gewisen a wär am Spidol mat 22 Stéch um Hals gebutt ginn.

Deen zweete Blesséierten huet erkläert, dass den Haaptbeschëllegten an enger Diskussioun mat him net ze berouege gewiescht wär. Den Ugekloten hätt gesot, hien hätt scho Prisong hannert sech an näischt méi ze verléieren. Doropshin hätt deen eng Fläsch futti geschloen, an du wär et lassgaangen. Kuerz drop hätt de Verwonnten eppes gespuert. Hien hätt awer keng Fläsch gesinn, ma d’Resultat waren 23 gebutte Stéch am Gesiicht. Seng Fra sot iwwerdeems, am Gewulls wuel zweemol doruechter geflunn ze sinn.

E Polizist hat nach deklaréiert, de Beschëllegte wär, wéi d’Police op d’Plaz koum, fir d’éischt roueg gewiescht, dunn awer aggressiv ginn. De Mann hätt gesot, fir hie wär et, Zitat, „geschass“, ma et wär näischt op him fonnt ginn, dat heescht keng Waff. Donieft hat eng Doktesch dovu geschwat, dass d’Haaptaffer zwou grouss Wonnen um Hals hat, vun 8 a vu 4cm, wouduerch et net a Liewensgefor gewiescht wär, och wann d’Plazen delikat waren. D’Wonn um Aarm hat iwwerdeems 5cm. Dëse Prozess geet e Mëttwoch de Mëtteg virun.