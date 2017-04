An enger parlamentarescher Fro wollt den CSV-Deputéierte Felix Eischen elo wëssen, wat genee mat deene betraffene Büroe geschitt ass. Weider war et d'Fro un den zoustännege Minister Etienne Schneider, wéi déi zukünfteg Pläng ausgesinn, nodeems bekannt gouf, dass et bis 2025 nach just 15 Postbüroe solle ginn.



A senger Äntwert präziséiert de Wirtschaftsminister, dass 21 vun deene 35 Lokaler, wou Postbüroen dra waren, gelount waren. An Tëscht wier de Bail opgeléist ginn. Vun deenen anere 14 Gebaier wier d'Post Proprietär, ënnert anerem um Kierchbierg ass dat de Fall, zu Dippech, Téiteng, Réiser, oder nach Esch-Sauer, Useldeng a Beefort. 11 vun dëse Gebaier stinn zum Verkaf. Et ass d'Präzisioun, dass um Site vun de Gebaier zu Konsdrëf, Téiteng an um Kierchbierg och e Centre de télécommunication ass, sou dass dës 3 Gebaier den Ament net verkaf ginn.



Donieft hat d'Post och Reunioune mam Logementsministère an et goufe Visitte vun deene verschiddene Gebailechkeete gemaach. No dëse Visitten hätt den zoustännege Ministère der Post déi Sitte matgedeelt, déi fir si potentiell kéinten intressant sinn. Och hätten déi concernéiert Gemengen d'Méiglechkeet gehat, fir hiren Intressi ze manifestéieren, fir déi eenzel Gebailechkeeten op hirem Territoire ze iwwerhuelen. Intresséiert Gemenge wieren ënnert anerem Beefort, Betzder, Biissen, Konter, Fréiseng a Réiser.



A senger Äntwert weist den Etienne Schneider nach drop hin, dass bis ewell dem Verwaltungsrot vun der Post keng Demandë fir weider Fermeture virleien. An Tëscht wiere 34 sougenannten Points Post uechter d'Land operationell, dës Zuel soll an Zukunft nach an d'Luucht goen. Donieft huet sech d'Zuel vun de PackUp Statiounen zanter 2016 verduebelt a soll och dëst Joer nach substantiell an d'Luucht goen.