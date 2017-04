Um Mëttwoch de Moie gëtt en neien Ulaf geholl, nodeems en Dënschdeg dem Premier seng Ried zur Lag vun der Natioun an der Chamber hat mussen ofgebrach ginn.

De Contenu vum Premier senger Ried ass zanter en Dënschden awer schonn deelweis bekannt. D'Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun steet dëst d'Joer ënnert dem Motto "Liewensqualitéit fir Lëtzebuerg". Et wier e positiven Etat de la nation, dat kéint ee mol scho verroden, huet de Xavier Bettel op Twitter geschriwwen.







Bal fäerdeg mat der Préparatioun.

Den "Etat de la Nation" ass positiv, dat kann ech scho mol verroden. XB pic.twitter.com/yG7i7ysbaL — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 25, 2017

Um Mëttwoch de Moien geet et elo virun. Domadder geréit den Ordre du Jour liicht op d'Kopp. D'Presentatioun vum Stabilitéits- a Wuesstemsprogramm, souwéi dem nationale Reformprogramm vun de Ministere Pierre Gramegna an Etienne Schneider, déi fir de Moie geplangt war, gouf mat deem Geschéck op de Mëtteg reportéiert. D'Sitzung fänkt dofir schonn um 13.30 Auer un. Duerno, respektiv muer de Moien, ass et dann un den Deputéierten, fir op déi eenzel Deklaratiounen ze reagéieren.