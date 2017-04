© Pol Arlé / RTL Télé Lëtzebuerg

Dozou kéimen nach ëmmer méi Reglementatiounen an aner Changementer. De President Roberto Scolati gesäit nach net genee, a wat fir eng Richtung dat an den nächste Méint hi steiert. Et géif ee versichen d'Leit z'encadréieren an ze berouegen. Op der aner Säit hätt een de Sozialdialog mat den Entreprisen a mat den Delegéierten op der Plaz. Op dës Manéier géif ee probéieren déi Betraffen ze calméieren, datt si sech net ze vill negativ Gedanke maachen, well dat schliisslech och op hir Gesondheet schléit, sou de President vun der Aleba.

Roberto Scolati - Aleba



No Schätzunge vun de „Professionels du Scteur Financier“ wieren duerch de Gesetzprojet 7024 iwwert den Outsourcing 3.000-4.000 Aarbechtsplazen am Finanzsecteur a Gefor.