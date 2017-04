Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Livestream vu ChamberTV

Nom Optrëtt vum Premier um Mëttwoch de Moien, deen déi Kéier ouni Problemer iwwert d'Bühn goung, geet et um 13.30 Auer weider:D'Presentatioun vum Stabilitéits- a Wuesstemsprogramm souwéi dem nationale Reformprogramm vun de Ministere Pierre Gramegna an Etienne Schneider mécht den Optakt.Duerno, respektiv en Donneschdeg de Moien ass et dann un den Deputéierten, fir op déi eenzel Deklaratiounen ze reagéieren.Op RTL.lu si mir live derbäi, mir iwwerhuelen d'Signal vu ChamberTV.