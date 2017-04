D'Reaktiounen no der Ried zur Lag vun der Natioun hunn net laang op sech waarden gelooss. Éischt kritesch Remarke koume vum Claude Wiseler vun der CSV.

Et war eng Ried ouni Inhalter, déi total laanscht d' Problemer vum Land gaang ass. Dat huet d'Oppositioun herno kritiséiert. De Claude Wiseler vun der CSV sot, et wier eng Ried vum "blauen Himmel" gewiescht, onpolitesch an ouni déi zentral Konfliktfelder ze beréieren.

Eng sachlech, mënschlech Ried, déi weist, datt d' Land um richtege Wee ass, hunn awer Fraktiounscheffen vun der Koalitioun gelueft.

Fir d' LSAP sot den Alex Bodry, et wier eng Deklaratioun gewiescht, déi de Mënsch an de Mëttelpunkt vun e politeschen Iwwerleeunge gestallt huet. Et war keng Deklaratioun fir spektakulär Ukënnenugenn ze maachen, mä ganz sachlech war mat de Schwéierpunkten op den Alldag.