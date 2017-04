X

PDF Ried vum Finanzminister Pierre Gramegna



De Wuesstem vum PIB läit zënter 2014 all Joer iwwer 4%. Dat wäert och déi nächst Jore sou bleiwen. 2018 soll en dem Statec no souguer iwwer 5% leien.

D’Zuel vun den Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg ass tëscht 2014 an 2016 em 8,4% oder iwwer 32.000 Plaze gewuess. Domatter geet och de Chômage weider erof, a läit elo mat 6% op deem niddregsten Niveau zënter laangem. Fir d’Joren 2017 an 2018 gëtt mat enger weiderer Accélératioun vun der Créatioun vun Aarbechtsplaze gerechent.





Wat d'Staatsfinanze betrëfft huet de Pierre Gramegna ënnerstrach, dass een zejoert am Plaz en Defizit vun iwwer enger Milliard Euro um Enn een Iwwerschoss vun 845 Milliounen hat. Iwwer 3 Joer wär et eng Verbesserung vu 4,5 Milliarden. Dat géif den néidege Spillraum loosse fir eng Steierreform a fir Investitiounen an och Innovatiounen, Beispill d'Weltraum-Ressourcen. D'Rechnung wier also opgaangen.



Um Enn sot de Pierre Gramegna:



Dat internationaalt Ëmfeld bleift schwiereg, mä mir hunn den néidege Spillraum, fir och eng eventuell Kris ze meeschteren, ouni aus der Bunn ze geroden.Trotzdem, a grad dofir, musse mer awer och an Zukunft virsiichteg bleiwen, a Fouss beim Mol halen wat d’Executioun vum Budget ugeet. Wa mer dat maachen, a weider sou gutt wirtschaften wéi déi läscht 3 Joer, hu mer och wieder all Grond fir mat Vertrauen no vir ze kucken







Duerno war et um Vizepremier Etienne Schneider mam Reformprogramm.