D'Zukunft muss haut preparéiert ginn an der Regierung hir schéin Bilane stëmmen zum Deel net, sot a senger Ried de Claude Wiseler vun der CSV als Reaktioun op den état de la nation an op d' Rieden vun de Ministeren Gramegna a Schneider.

An de Claude Wiseler hat et net einfach am Héijen Haus um Krautmaart.

Ried Wiseler / Reportage Nico Graf



Well do ass et zum Deel hir gaangen, wéi am Schoulhaff. Déi frech Bouwen vun den hënneschte Bänken hu permanent dertëschent gebaupst an et waren déi frech Bouwen aus de viischte Bänken, déi vun der Regierung. Ëmmer erëm hu si den Oppositiounspolitiker ënnerbrach, d'Ministere Kersch, Schneider an esouguer de Premier. Dat hat wuel zum Deel dermat ze dinn, datt de Claude Wiseler si op e puer Punkten e bësse beim Fuddelen erwëscht hat. De Finanzminister an de Wirtschaftsminister haten d'Chamber mat engem Stakkato vu gudden Nouvellen zougedeckt. De Claude Wiseler huet op engem wesentleche Punkt géigegerechent.

De Stand vun de Scholden wier ënnert deem vun 2013, huet de Staatsminister gesot. Dat wier awer esou net richteg, seet de Claude Wiseler. 2013 war en 10,3 Milliarden, haut 12,8 Milliarden, dat an absoluten Zuelen. Enn 2016 war en effektiv liicht méi déif, mä an Tëscht gouf en Emprunt vun 2 Milliarde gemaach.

Wou se sech duerno ëmmer erëm an d'Hoer kruten, dat war, wann de Claude Wiseler gefuerdert huet, Haut misst fir Muer gespuert ginn, haut misst d'Zukunft virbereet ginn. Et géif net duergoen, datt d'Leit zefridde wieren, datt et dem Land net schlecht géif goen, nee, just an deeër Situatioun misst ee virausdenken. An doraus hu sech dann Scharmützel entwéckelt, wann den Etienne Schneider méi wësse wollt.

Am Resümee: Et war mam Claude Wiseler eng zimlech lieweg Chamber-Stonn, déi anscheinend jidderengem, esouguer dem vill kritiséierte Riedner, Spaass gemaach huet. Präzisiounen wollt hien, Diskussiounen huet e gefuerdert, queesch duerch Logement, Verkéier, Space Mining, Finanzen an exzessive Wuesstem. Et war eppes, wéi den alternative état de la nation, mat ganz ville Fragezeichen un déi op der Regierungsbänk.

Den LSAP-Fractiouns-Chef Alex Bodry huet a senger Ried Präzisioune doriwwer ginn, wéi hie sech eng besser Bau- a Logementspolitik am Land virstellt. Et misst een iwwer Expropriatiounen nodenken an och iwwer eng Loyers- an eng Präis-Brems.