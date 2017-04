Et muss garantéiert ginn, dass d’Kanner an enger Crèche an Zukunft kandgerecht encadréiert ginn, dat sot de Premier Xavier Bettel.

APEG/Reportage Frank Elsen



Fir dëst ze verbessere solle Qualitéitskritäre an de Crèchen festgeluecht ginn.

Dem President vum Verband vun den Erzéier a Sozialpedagogen no ass ee vun dësen Qualitéitskritären de Suivi vum Personal. Fir d’Kritären esou gutt ewéi méiglech anzehalen, wäert den Éducatiounsministère, dann och vun September un e Plan de Conduite un d’Crèchen erausginn, esou de Paul Bressler vun der APEG. Regional Agenten gi kucken, wat wou muss gemaach ginn.



Fir dat nächst Schouljoer ginn eng 81 Milliounen Euro an d’Klengkandföerderung investéiert. E weidere wichtege Schrëtt ass hei d’gratis Kannerbetreiung. All Kand, tëscht 1 a 4 Joer kann an Zukunft vun 20 Stonnen Gratisbetreiung profitéieren an dat während 46 Wochen am Joer. Fir Kanner aus méi sozial schwaache Famillje kënnen et bis zu 30 Stonne sinn. Dëst wier eng gutt Saach, fënnt de Paul Bressler. D'Regierung wéilt léiwer Servicer ubidden, wéi Schecken auszestellen.

D’Regierung gesäit dann och e Recrutementsplang, fir déi nächst Jore vir, mat deem iwwer 350 nei Poste geschafe ginn. Nach ëmmer giff et an deenen néidegen Strukturen awer u Personal feelen. Well de Gros vun de Gemengen esou Strukturen ubitt, géif ëmmer méi Personal gebraucht ginn, esou nach de President vun den Erzéier a Sozialpedagogen.