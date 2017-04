© AFP Archivbild

Iwwerdeems Frëndinnen a Schwëstere vun de Blesséierten deenen zwee Ugekloten de schwaarze Péiter zougeschoustert hunn, soten déi, dass déi aner léie géifen, well se all Famill matenee wären, respektiv, dass et net deenen hir éischt Kläpperei gewiescht wär.„Ech hunn ëmmer meng Faiten zouginn an ech weess ëmmer, wat ech maachen“, sot den Haaptugekloten, deen erkläert huet, hie wär virun der Dier vum Café domm ugemaach ginn an hätt eng vun hanne kritt. Doropshin huet d’Presidentin vum Geriicht gemengt: „Et huet just keen dat gesinn!“ De Beschëllegten huet betount, um Buedem geleeën ze hunn a vun do un näischt méi ze wëssen, bis d’Police hien opgehuewen hätt. Hien, dee fréier wéinst Drogen aggressiv gewiescht wär, géif der mat der Fauscht ginn an net mat enger Fläsch. Fir d’Blessure vun de Verwonnten hat hie keng Erklärung. De Mann huet nach betount, dass et schwéier wär, am Prisong ze sëtzen, wann een näischt gemaach hätt.Fir den zweete Beschëllegten hätt seng Frëndin eng kritt an du wär den zweete Blesséierten op hien duergelaf, wouropshi si sech zerschloen hätten. Et wär alles séier gaangen, eréischt wéi d’Police koum, hätt Jidderee sech calméiert. Den Haaptugekloten hätt net ugefaangen an hien hätt net matkritt, dass deen eng Fläsch futti gemaach hätt.Um Ufank vun der Sëtzung hat eng Genetikerin den Haaptbeschëllegten allerdéngs belaascht: U senge Kleeder an un der Mask, déi hien deen Owend un hat, gouf nämlech Blutt vum zweete Blesséierte fonnt.Den Affekot vum zweete Beschëllegten huet a sengem Plädoyer ënnerstrach, dass säi Client gesot hätt, hien hätt kee geschloen; et wär wuel zu engem Gerangel komm, ma säi Mandant hätt kee gebeetscht a kee verwonnt. Dem Me Lanoue no wäre vill Punkten onkloer: Sou hätt den zweete Blesséierten z.B. keng blo Plaze gehat. Säi Client wär wuel och éischter vun deem geschloe gi wéi ëmgedréit, an et géif keng Beweiser gi fir Kläpp vu Säite vu sengem Mandant; dee wär just dotëscht gaangen, fir seng Frëndin ze schützen. Dofir huet den Affekot vum zweeten Ugekloten dann och deem säi Fräisproch gefrot.Dëse Prozess dierft en Donneschdegnomëtten ofgeschloss ginn.