© RTL Mobile Reporter

Den Accident ass op der Héicht vu Stengefort geschitt. Weider Detailer sinn nach net gewosst. Wéi den ACL mellt, sinn den Ament 2 Spuere blockéiert an et géif just lues laanscht goen. Et sinn och schonn 9 Kilometer Stau.

ACL: Wann dir am Stau stitt, loosst w.e.g eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräi, fir dass d’Rettungsgefierer séier un hiert Ziel kënne kommen.