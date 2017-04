Opreegung en Donneschdeg de Moien am Shopping-Center vun der City Concorde zu Bartreng, do gouf e Bommenalarm ausgeléist.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers

Kuerz no 9 Auer hat eng Persoun ugeruff a gesot, et wier eng Bomm am integréierte Supermarché vum Cora verstoppt. D’Direktioun vun der Concorde huet doropshin decidéiert de ganze Center z'evakuéieren.

Wéinst dëser Mesure gouf d’Grondsteen-Zeremonie ofgesot, déi u sech en Donneschdeg de Moien virgesi war. Dës sollt u sech déi wieder Extensioun vun der Shopping-Mall alauden.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers « ZréckWeider »

Wat opfält ass d'Heefegkeet vun esou Bommen-Menacen. Eréischt virun engem décke Mount gouf et eng grouss Evakuatioun vum Auchan an Utopolis um Kierchbierg, wou honnerte Leit concernéiert waren.

An engem méi klenge Mooss gouf et en Dënschdeg am Nomëtteg eng ähnlech Menace am Abrigado, der Fixerstuff zu Bouneweg. Hei konnt den Täter nëmme kuerz drop unhand vun der Telefonsnummer detektéiert a festgeholl ginn.