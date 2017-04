© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter ganzer 27 Méint hannerenee sinn d'Chômagezuelen elo schonn an der Baisse, dat gouf et zanter Ufank vun den 2000er Joren net méi. Ronn 400.000 Leit hunn am leschte Joer hei am Land geschafft, dat mécht e Plus vun 3,3%. Formidabel huet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit d'Zuelen an och d'Aarbecht vun der ADEM genannt, de Grond fir de Wuesstem um Aarbechtsmarché ass fir hie kloer: Et wär de Merite vun enger favorabeler Konjunktur.



Ma och dës favorabel Konjunktur géif net vun näischt kommen, sou den Aarbechtsminister. Si kéim duerch gutt Entreprisen, déi Leit astellen. Ma och dat globaalt, wirtschaftlecht a soziaalt Ëmfeld am Land spillt eng Roll a wann dat net esou favorabel am Grand-Duché wier, da géifen net esou massiv Aarbechtsplaze geschafe ginn.





Nicolas Schmit



Isabelle Schlesser



An och d'Vertraue vum Patronat an d'ADEM schéngt sech duerch d'Reform nees däitlech verbessert ze hunn, dat ass bei enger Enquête, déi bei den Employeure gemaach gouf, erauskomm.D'Bild vun der Adem bei den Employeure wär net ëmmer dat bescht gewiescht, sou d'Isabelle Schlesser, Directrice vun der Adem. Wann een anonym bei d'Entreprisë froe geet, an do géifen nëmme 7% sech onzefridde mat de Servicer vun der Adem weiden, wär dat e ganz gutt Resultat.Eng aner Fro war, ob eng Entreprise et géif weider recommandéiere mat der Adem ze schaffen. Och hei hätten nëmmen 13% vun de Befrote mat "Nee" geäntwert. Och dëst wär e ganz positive Feedback.

33.500 oppe Plaze goufen der Adem 2016 gemellt, dat waren der 2.500 méi wéi am Joer virdrun.