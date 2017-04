Le gouvernement a décidé de continuer les analyses scientifiques de cadavres de renards, à titre de 150 en 2017. Pour pouvoir assurer l’échantillonnage à travers le pays, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration des services vétérinaires et la Direction de la santé font appel au public de signaler tout renard trouvé mort (p.ex. accident routier) au numéro de téléphone (+352) 40 22 01-522 (entre 7 et 17 heures). Le cadavre doit rester sur place; il sera collecté par l’Administration de la nature et des forêts ou par l’Administration des ponts et chaussées. Néanmoins, il faudrait le signaler le plus rapidement possible afin de garantir que les cadavres arrivent au laboratoire le plus tôt possible.





VERSION ALLEMANDE





Aufruf an die Bevölkerung: Toten Fuchs gefunden? Bitte melden! (27.04.2017)



Die Regierung hat beschlossen auch 2017 etwa 150 verendete Füchse wissenschaftlich zu untersuchen. Um die Beprobung landesweit durchführen zu können, rufen die Naturverwaltung, die Veterinärverwaltung und das Gesundheitsamt die Bevölkerung dazu auf, weiterhin jeden leblos aufgefundenen Fuchs (z.B. überfahren) unter folgender Nummer zu melden: (+352) 40 22 01-522 (zwischen 7 und 17 Uhr). Das Tier selber sollte man liegen lassen; es wird dann von der Naturverwaltung oder von der Straßenbauverwaltung eingesammelt. Die Meldung sollte jedoch schnellstmöglich gemacht werden, damit die Kadaver so bald wie möglich zur Untersuchung ins Labor kommen können.