Dat néidegt Gesetz ass en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber eestëmmeg ugeholl ginn.

D'Gesetz gesäit awer strikt Regele vir fir sécher ze stellen, datt d'Qualitéit geséchert ass a keng Fälschunge verkaf ginn. Just Apdikten dierfen déi Vente ubidden. Verschreiwungsflichteg Medikamenter kritt ee weider just an den Apdikten. Och op auslänneschen Internetsitë kann een als Lëtzebuerger Client keng verschreiwungsflichteg Medikamenter kafen.

Et muss een och perséinlech Donnéeën uginn, wann ee wëll e Medikament kafen, inclus d'Matricule.

Lëtzebuerg huet méi eng restriktiv, konservativ Approche gewielt. All 60 Deputéiert an der Chamber hunn dat begréisst, fir eben d'Sécherheet fir d'Gesondheet z'assuréieren.