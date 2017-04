Chamber Debat Croissance/Reportage Nico Graf



Hei gouf ofschléissend iwwer den Etat de la nation an iwwer déi ekonomesch Situatioun vum Land debattéiert.

Do hat jo déi konservativ Oppositioun am Gläichschrëtt ferm kritiséiert, datt d'Land esou staark op Croissance géif setzen, ouni d'Suitte fir Verkéier, Logement a Pensiounen richteg ze bedenken. Geet et nach, war quasi d'Reaktioun vun der Regierung. De Finanzminister Pierre Gramegna huet sech gewonnert. Si hätten net just eng Strategie. Ausserdeem géing all europäescht Land sech no Wuesstem sehnen. Dat wichtegst wier net den absolute Wuesstem, mee seng Qualitéit: den Invest.

De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet gestëppelt, d'Oppositioun iwwer vläicht nëmme jalous iwwer esou vill Croissance. Et wier wuel schwéier den Aveu ze maachen, datt dës Regierung, déi mat schlechte Resultater huet missen ufänken, elo sou gutt Resultater opweises huet.

Hilarité générale dunn, wéi de Gast Gibéryen den Etienne Schneider op säi Minister-Passé verwisen huet: Wie war da wuel Wirtschaftsminister an der viregter Regierung.

De Wuesstem hei am Land wier awer net Selbstzweck, sot den Etienne Schneider herno, mat engem bibleschen Ënnertoun, fräi nom Korintherbréif vum Paulus. Wuesstem wier net alles, mee ouni Wuesstem wuer alles näischt. E soll esou guidéiert ginn, dat e sou mann wéi méiglech Nodeeler fir d'Bierger huet.

Ee vun de Nodeeler wier eben d'Rentemauer war de Claude Wiseler vun der CSV jo net midd ginn ze soen an hien huet nach eng Kéier - betount roueg an intensiv des Kéier - gefrot, datt ee sech zesummen un e Rentendësch setzt, fir iwwer dëse Problem ze diskutéieren. Well dat wier eppes wat iwwer Legislaturperioden erausgeet. Wëll soen: do ass een, dee sech net méi exklusiv als Oppositiounspolitiker versteet.





