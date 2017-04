Geriicht/Reportage Eric Ewald



Déi Strofen huet d’Vertriederin vum Parquet um Stater Geriicht am Prozess ëm e versichten Doutschlag, am Mäerz zejoert, op der Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg gefrot.Géint den Haaptbeschëllegte wär de Virworf vum versichten Doutschlag zréckzebehalen, ë.a. well hien aus enger Fläsch eng potenziell Waff gemaach hätt. Dat fir maximale Schued ze maachen, a well hien domat an Direktioun vum Hals vun den zwee Haaptblesséierten attackéiert hätt; nodeems d’Police op d’Plaz koum, hätt och jiddereen op den Haaptugeklote gewisen. Dee wär an hiren Aen den Auteur vun dësen Attacken, sou d’Vertriederin vum Parquet:

Ënnert dem Stréch géif deemno e versichten Doutschlag géintiwwer zwou Persounen a Coups et blessures géintiwwer enger 3. virleien. Fir dës „onmoosseg geféierlech Persoun“, där hir Strofekarriär 2006 ugefaangen hätt, wäre keng Circonstances atténuantes dran. Wat den zweeten Ugekloten ugeet, wäre géint dee Coups et blessures zréckzebehalen, an d’Strof dofir kéinte Sozialstonne sinn.

Do virdrun hat den Affekot vum Haaptbeschëllegten erkläert, säi Client hätt vun Ufank u gesot, hie wär onschëlleg. De Me Stroesser huet vun zwou komplett verschiddene Versioune geschwat, déi ee viru Geriicht héieren hätt; aus deenen op d’mannst zwee Gruppe wären deemno eng hallef Dose Leit aktiv gewiescht. Deen Ugekloten, deen net ugetrueden ass, hätt vläicht nach eng aner Versioun kënne ginn, sot den Affekot; et wär och onkloer, wat d’Zeie gesinn a wat se héieren hunn. Säi Mandant géif d’Kläpp contestéieren a soen, hien hätt dat heiten net gemaach; och wär just Blutt vum zweete Blesséierten, awer keent vun den zwee anere Verwonnte fonnt ginn, genee sou wéineg wéi eng Waff. D’Fro, ob de Client eng Fläsch am Grapp hat oder net, géif de Grupp vun den Affer mat Jo an ë.a. de Matbeschëllegte mat Nee beäntweren, an et hätt kee gesinn, dass de Mandant d’Haaptaffer mat enger futtisser Fläsch verwonnt hätt.



Wéinst den onprezisen Zeienaussoen, déi e puer Zeenarioe géife méiglech maachen, well d’Haaptaffer net a Liewensgefor war a well et keng Gewëssheet fir d’Schold vu sengem Client géif ginn, huet de Me Stroesser deem säi Fräisproch gefuerdert, wat d’Vertriederin vum Parquet awer guer a glat net sou gesinn huet.

D’Uerteel ass fir den 8. Juni.