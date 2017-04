Schandfleck Cité Syrdall (27.04.2017) Wat huet d’Cité Syrdall mat der Bommeleeër-Affär ze dinn?

Virun zwee Joer huet d'Redaktioun vum Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg e Reportage iwwer d’Cité zu Wecker gemaach, déi obwuel se deemools zu méi wéi 75% dem Staat gehéiert huet, ëmmer méi verkomm ass.



Et géif ee sech mat de leschte Proprietairen net iwwer de Präis eens ginn an ier dem Fonds d‘assainissement net alles gehéiert, kéint een net mat den Aarbechten ufänken.



Sou d'Aussoen am Mäerz virun zwee Joer.



2 Joer drop gesäit et op den 1. Bléck net vill anescht aus ...



Wéi et elo ausgesäit hei am Reportage vum Raphaëlle Dickes